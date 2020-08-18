«Шахтар» наздогнав «Боруссію» і «Тоттенгем» у клубному рейтингу УЄФА

Напередодні донецький «Шахтар» розгромно програв «Інтеру» в півфіналі Ліги Європи (0:5). Однак це фіаско все ж дозволило «гірникам» заробити бал для рейтингу клубів УЄФА, завдяки чому «Шахтар» зумів наздогнати дортмундську «Боруссію» і «Тоттенгем» за підсумками сезону і зайняти 12 місце.

Цю трійцю ще може обійти «Ліон», якщо французький клуб вийде у фінал Ліги чемпіонів, пройшовши в завтрашньому матчі «Баварію».

Зазначимо, що цей сезон став для українського чемпіона найуспішнішим за останні п’ять років. Лише за підсумками сезону 2010/11 і тріумфального 2008/09 «Шахтар» набрав більше очок, ніж зараз.

Додамо, що «Динамо» займає 26 місце, на якому і залишиться, незважаючи на те, що позаду нього ще продовжують виступ у єврокубках «Інтер» і «Лейпциг».

Цей рейтинг впливає на позиції клубу під час жеребкування єврокубків.

По материалам: lb.ua