Україна зберегла 9 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Успішний виступ «Шахтаря» на європейській арені, де «гірники» завершили свій шлях у півфіналі Ліги Європи, дозволив Україні за підсумками сезону зайняти 9 місце, відбивши атаки Нідерландів.

Тим самим Україна зберегла пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів для переможця сезону-2021/22.

Додамо, що в сезоні 2021/22 в єврокубках Україну представлять п’ять команд: дві — у Лізі чемпіонів (одна пряма путівка в групу і одна у кваліфікації), одна — в Лізі Європи і ще дві в новому турнірі від УЄФА — Лізі конференцій.

Зазначимо, що в наступному сезоні Україну в єврокубках представлять «Шахтар», «Динамо», «Зоря», «Десна» і «Колос».

По материалам: lb.ua