Формула-1 склала рейтинг найшвидших гонщиків за останні 37 років

Офіційний технологічний партнер Формули-1 компанія AWS склала рейтинг найшвидших гонщиків «королеви автоспорту» за період з 1983 року — ймовірно, саме з того сезону збереглася детальна і достовірна статистика, яку можна було використовувати для розрахунків, повідомляє офіційний Twitter Формули-1.

При цьому методика AWS визначала якнайшвидшого гонщика в режимі кваліфікації, а не гонки.

У комп’ютер було закладено результати всіх кваліфікаційних сесій з 1983 року. До уваги не бралися сесії на мокрій трасі і в інших умовах, коли елемент випадковості грав занадто велике значення.

Для мінімізації ролі машини і команди, при аналізі результатів алгоритми AWS порівнювали показники партнерів по команді. Після чого створювали складну мережу, яка дозволяла враховувати результати різних років.

В результаті було визначено рейтинг найшвидшого гонщика Формули-1, починаючи з 1983 року.

Айртон Сенна

Ним став легендарний бразилець Айртон Сенна.

Міхаель Шумахер і Льюїс Гамільтон

На імпровізований подіум також зійшли Міхаель Шумахер, віртуально програв «Чарівникові» в швидкості 0,114 секунди, і Льюїс Гамільтон (+0,275 сек.).

Дискусійність даного рейтингу підтверджує той факт, що в нього не ввійшов дворазовий чемпіон світу, фін Мікка Хаккінен, але присутні відразу три його співвітчизника: Ярно Труллі, Хейкі Ковалайнен і Валттері Ботас.

Також в списку номінантів відсутній британський чемпіон світу Найджел Менселл, але присутній Ландо Норріс.

І вже викликає великий подив 20-е місце в рейтингу 4-разового чемпіона світу, француза Алана Проста, який на рівних боровся з самим Сенной.

Найшвидші гонщики Формули-1 1983-2020 за версією AWS.

Айртон Сенна (Бразилія) — 0,000

Міхаель Шумахер (Німеччина) — 0,114

Льюїс Гамільтон (Великобританія) — 0,275

Макс Ферстаппен (Нідерланди) — 0,280

Фернандо Алонсо (Іспанія) — 0,309

Ніко Росберг (Німеччина) — 0,374

Шарль Леклер (Монако) — 0,376

Хейккі Ковалайнен (Фінляндія) — 0,378

Ярно Труллі (Фінляндія) — 0,409

Себастьян Феттель (Німеччина) — 0,435

Рубенс Баррікелло (Бразилія) — 0,445

Ніко Хюлькенберг (Німеччина) — 0,456

Валттері Боттас (Фінляндія) — 0,457

Карлос Сайнс (Іспанія) — 0,457

Ландо Норріс (Великобританія) — 0,459

Даніель Ріккардо (Австралія) — 0,461

Дженсон Баттон (Великобританія) — 0,462

Роберт Кубіца (Польща) — 0,463

Джанкарло Фізікелла (Італія) — 0,469

Ален Прост (Франція) — 0,514.

