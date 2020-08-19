Неймара можуть дискваліфікувати на фінал Ліги чемпіонів (видео)

Неймар

Напередодні французький «Парі Сен-Жермен» блискуче зіграв півфінальний матч Ліги чемпіонів проти РБ «Лейпциг» (3:0) і вперше в історії пробився до фіналу найпрестижнішого клубного турніру.

Однак лідер парижан Неймар може в ньому не зіграти. І все через те, що після півфіналу 28-річний бразилець обмінявся футболкою із захисником РБ «Лейпциг» Марселем Хальстенбергом, тоді як медичний протокол забороняє це через пандемію коронавірусу.

Neymar Jr — Marcel Halstenberg #UCL pic.twitter.com/WvjabjgO2z

— 🧷 (@UCLUEL00) August 18, 2020

Таке порушення може призвести до одноматчевої дискваліфікації і обов’язкового 12-денного карантину.

Тож Неймара можуть відсторонити від фіналу ЛЧ, який пройде вже 23 серпня.

Нагадаємо, суперник ПСЖ визначиться сьогодні в поєдинку між «Баварією» і «Ліоном».

По материалам: lb.ua