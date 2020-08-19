«Парі Сен-Жермен» вперше в історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів (видео)
"Парі Сен-Жермен"
У Лісабоні на стадіоні «Ештадіу да Луж» пройшов перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між «Парі Сен-Жермен» і РБ «Лейпциг».
Французька команди весь поєдинок домінувала на полі і заслужено перемогла — 3:0.
Всі голи були забиті до 56-й хвилині.
Перше німецько-французьке протистояння виграла Франція. Сьогодні в столиці Португалії відбудеться другий бій між Німеччиною і Францією — «Баварії» і «Ліона».
Висловлюючись тенісним сленгом, вчора перша ракетка Франції перемогла другу ракетку Німеччини.
Як буде в протистоянні першої ракетки Німеччини і другої ракетки Франції?
По материалам: lb.ua