«Баварія» побила рекорд «Барселони» в Лізі чемпіонів

Спорт
Игорь Матвиенко0
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"Баварія" побила рекорд "Барселони" в Лізі чемпіонів

"Баварія"
«Баварія», розгромивши «Ліон» (3:0) склала компанію «Парі Сен-Жермен» по фіналу Ліги чемпіонів.

Для мюнхенського клубу це була 10-а перемога поспіль в європейській кампанії сезону-2019/20.

Таким чином, баварці побили рекорд «Барселони», встановлений каталонцями в Лізі чемпіонів сезону-2002/03. Нагадаємо, тоді підопічні Луї Ван Гаала здобули в турнірі 9 перемог поспіль.

10 — @FCBayern are the first team to win their first 10 matches of a Champions League campaign, breaking the record held by FC Barcelona (9) in 2002/03. #UCL #OLFCB

— Gracenote Live (@GracenoteLive) August 19, 2020

У «Баварії» є шанс наростити показник перемог поспіль в одному сезоні в ЛЧ. Для цього підопічним Ханса-Дітера Фліка потрібно «лише» обіграти ПСЖ 23-го серпня.

По материалам: lb.ua


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