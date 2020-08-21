«Баварія» змістила «Реал» з вершини клубного рейтингу УЄФА

Завдяки успішному виступу в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів, в якому команда вийшла у фінал, «Баварія» наздогнала «Реал» в клубному рейтингу УЄФА, а за додатковим показником за поточний сезон, у якому мюнхенці заробили 34 бали проти 17 у мадридців, взагалі посіла перше місце.

Як раніше повідомляли, донецький «Шахтар» піднявся на 12 місце рейтингу. «Гірники» поступилися в півфіналі Ліги Європи міланському «Інтеру» (0:5).

Додамо, що «Динамо» (55 балів) займає 26 місце, на якому і залишиться, незважаючи на те, що позаду нього ще «Інтер», який продовжує виступ у єврокубках.

Нагадаємо, «Баварія» побила досягнення «Реала» і «Ліверпуля» в ЛЧ.

По материалам: lb.ua