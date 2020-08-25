Футболіст «Реала» став володарем п’яти трофеїв в сезоні, зігравши всього 10 матчів

Захисник «Реала» Альваро Одріосола, який другу половину сезону провів в оренді в «Баварії», став володарем п’яти трофеїв, повідомляє Marca.

24-річний баск провів у Примері за «королівський клуб» всього 4 матчі. Проте це дозволило Альваро отримати золоту медаль за перемогу в чемпіонаті Іспанії.

Також він був у заявці на матч Суперкубка Іспанії, хоч і не вийшов на поле, але теж був удостоєний медалі.

За «Баварію» Одріосола виграв Бундеслігу, Кубок Німеччини і Лігу чемпіонів. За мюнхенців він зіграв за цей час в 6 матчах.

Всього за сезон Одріосола провів на полі 613 хвилин ігрового часу. В середньому кожні 2 години ігрового часу Альваро вигравав трофей.

Альваро Одріосола

Одріосола перейшов в «Реал» влітку 2018 року з «Реал Сосьєдад». Сума трансферу склала € 30 млн. Контракт захисника з мадридським клубом розрахований до літа 2024 року.

По материалам: lb.ua