Гравець «Севільї» встановив дивовижний рекорд Ліги Європи

Хесус Навас

Іспанська «Севілья» рекордний 6-й раз виграла Лігу Європи, в драматичному матчі в Кельні обігравши італійський «Інтер» — 3:2.

Латераль Sevillistas Хесус Навас увійшов в історію цього турніру, як гравець, який виграв його з інтервалом в 13 років.

У 2007 році тоді ще 21-річний Хесус також з «Севільєю» виграв по пенальті фінал у «Еспаньола» — 2:2 (по пенальті — 3:1).

There were 13 years between Jesús Navas' last #UEL title in 2007 and today's #UELFinal, the longest gap between two titles for a player in the history of the competition (including UEFA Cup).Time for a bigger trophy cabinet. 🧱 pic.twitter.com/CsAUZPjAlq

— Squawka Football (@Squawka) August 21, 2020

Відзначимо, що з 13-річною перервою грав у фіналі Кубка УЄФА/Ліги Європи ще один футболіст. Італієць Амадео Карбоні в 1991 році в складі «Роми» програв за сумою двох матчів фіналу «Інтеру» — 0:2, 1:0. А через 13 років у складі «Валенсії» виграв фінал у «Марселя» — 2:0.

По материалам: lb.ua