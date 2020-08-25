Зінченко на своєму весіллі довелося вибачатися перед Гвардіолою за слова дружини
Український легіонер «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко публічно вибачився перед наставником «городян» Хосепом Гвардіолою після публікації чергової серії відеоблогу дружини Зінченко і провідною ТК «Футбол» Влади Седан.
У відео дівчина поклала провину за програш «МанСіті» від «Ліона» в чвертьфіналі Ліги чемпіонів (1:3) безпосередньо на головного тренера манкуніанської команди.
«Може бути, я не можу це висловлювати, проте, м’яко кажучи, щоб не матюкатися, це повний прокол Гвардіоли. Навіщо випускати три центрбека, коли самі гравці беруться за голову? У мене немає слів, погляньте, який склад, які люди там грають. Одна справа вилетіти від «Баварії», інше — від «Ліона», — підсумувала Влада.
Через пару днів після публікації відео, Зінченко приніс вибачення за вираження своєї дружини і підкреслив, що це були лише її емоції після матчу.
«Моя дружина — і журналіст, і вболівальник. У відео — її емоції відразу після матчу. Напевно, вона не повинна була постити це в соціальних мережах. Але Влада не намагалася висловити журналістську думку про тренера — вона просто висловила розчарування в якості вболівальниці», — написав Олександр в Instagram.
Я пишу цей [лист] прямо з нашого весілля замість того, щоб насолоджуватися цим незабутнім моментом. Сподіваюся на ваше розуміння», — підсумував гравець збірної України.
Олександр Зінченко
Відзначимо, що Олександр і Влада розписалися ще 12 березня в Лондоні в посольстві України у Великобританії. Однак карантин не дозволив молодій парі провести справжнє весілля, яке було перенесено на 24 серпня.
По материалам: lb.ua