Український боксер Постол програв бій за звання чемпіона світу за версіями WBO та WBC (фото)

Спорт
Игорь Матвиенко0
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36-річний український ексчемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Віктор Постол поступився Хосе Раміресу в поєдинку за пояси чемпіона світу в першій напів середній вазі (до 63,5 кілограма) за версіями організацій WBC та WBO.

Український боксер Постол програв бій за звання чемпіона світу за версіями WBO та WBC (фото)

Згідно із суддівськими записками, 36-річний українець перемагав 28-річного американця за підсумками перших шести раундів. У другій половині бою Рамірес перехопив ініціативу і здобув перемогу за суддівськими записками: 114:114, 115:113, 116:112.

The scores. Let the debate begin. #RamirezPostol pic.twitter.com/7I05991twm

— Evan Korn (@KornerMan44) August 30, 2020

Спочатку бій Постола проти Раміреса мав відбутися 9 травня на Save Mart Arena в Каліфорнії, але його перенесли через пандемію коронавірусу.

Постол уже володів поясом чемпіона світу за версією WBC. 3 жовтня 2015 року Постол здобув вакантний титул чемпіона світу в поєдинку проти аргентинця Лукаса Мартіна Матісса.

23 липня 2016 року програв американцеві Теренсу Кроуфорду об’єднавчий бій за титули чемпіона світу за версіями WBC і WBO в 1-й напівсередній вазі.

По материалам: lb.ua


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