Український боксер Постол програв бій за звання чемпіона світу за версіями WBO та WBC (фото)

36-річний український ексчемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Віктор Постол поступився Хосе Раміресу в поєдинку за пояси чемпіона світу в першій напів середній вазі (до 63,5 кілограма) за версіями організацій WBC та WBO.

Згідно із суддівськими записками, 36-річний українець перемагав 28-річного американця за підсумками перших шести раундів. У другій половині бою Рамірес перехопив ініціативу і здобув перемогу за суддівськими записками: 114:114, 115:113, 116:112.

The scores. Let the debate begin. #RamirezPostol pic.twitter.com/7I05991twm

— Evan Korn (@KornerMan44) August 30, 2020

Спочатку бій Постола проти Раміреса мав відбутися 9 травня на Save Mart Arena в Каліфорнії, але його перенесли через пандемію коронавірусу.

Постол уже володів поясом чемпіона світу за версією WBC. 3 жовтня 2015 року Постол здобув вакантний титул чемпіона світу в поєдинку проти аргентинця Лукаса Мартіна Матісса.

23 липня 2016 року програв американцеві Теренсу Кроуфорду об’єднавчий бій за титули чемпіона світу за версіями WBC і WBO в 1-й напівсередній вазі.

По материалам: lb.ua