«Шахтар» і «Динамо» потрапили в топ-15 найбільш титулованих клубів XXI сторіччя
Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» увійшли в топ-15 найбільш титулованих клубів XXI сторіччя, за підрахунками веб-порталу Transfermarkt.
«Гірники» завоювали за поточне сторіччя 33 титули і ділять в рейтингу 5-10 місце.
Столичне «Динамо» також з групою команд ділить 14-18 місце (25 трофеїв).
Лідирує єгипетський суперклуб «Аль-Ахлі» (41 трофей). Лише один титул програють єгиптянам мюнхенська «Баварія» і «Лінкольн» з Гібралтару.
По материалам: lb.ua