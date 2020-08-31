«Шахтар» і «Динамо» потрапили в топ-15 найбільш титулованих клубів XXI сторіччя

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» увійшли в топ-15 найбільш титулованих клубів XXI сторіччя, за підрахунками веб-порталу Transfermarkt.

«Гірники» завоювали за поточне сторіччя 33 титули і ділять в рейтингу 5-10 місце.

Столичне «Динамо» також з групою команд ділить 14-18 місце (25 трофеїв).

Лідирує єгипетський суперклуб «Аль-Ахлі» (41 трофей). Лише один титул програють єгиптянам мюнхенська «Баварія» і «Лінкольн» з Гібралтару.

"Шахтар" і "Динамо" потрапили в топ-15 найбільш титулованих клубів XXI сторіччя

"Шахтар" і "Динамо" потрапили в топ-15 найбільш титулованих клубів XXI сторіччя

"Шахтар" і "Динамо" потрапили в топ-15 найбільш титулованих клубів XXI сторіччя

По материалам: lb.ua


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