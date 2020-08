У Mercedes 50-й дубль у Формулі-1 з моменту «гібридної ери», у решти команд — тільки 4 на всіх (видео)

Напередодні пройшов черговий етап у Формулі-1 — Гран-прі Бельгії.

На знаменитому автодромі Спа-Франкоршам в Арденнах буденну перемогу в гонці здобув 6-разовий і чинний чемпіон світу Льюїс Гамільтон на «мерседесі».

Лідер заліку випередив свого напарника по команді Валттері Боттаса і пілота «Ред Буллу» Макса Ферстаппена.

LAP 44/44: Car No. 44 👑#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/13xlTRbRi2

— Formula 1 (@F1) August 30, 2020

Зазначимо, що для команди німецького концерну переможний дубль у Спа став ву Формулі-1 ювілейним, п’ятдесятим з моменту старту «гібридної ери» 2014 року.

DRIVER STANDINGS: ROUND SEVEN 🏆A clear lead for @LewisHamilton — but close battles elsewhere in the top ten 👀#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/GhbJqiSIfl

— Formula 1 (@F1) August 30, 2020

Усі інші команди за цей період тільки чотири рази змогли здобути переможний дубль — тричі вдавалося пілотам Ferrari і один раз — Red Bull.

CONSTRUCTOR STANDINGS: ROUND SEVEN 🏆@MercedesAMGF1 extend their lead at the top of the pile@RenaultF1Team move closer to the top five after record points haul #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/Y8cQswpD54

— Formula 1 (@F1) August 30, 2020

Додамо, що гонка в Бельгії запам’ятається аварією пілота «Альфа Ромео» Антоніо Джовінацці, який не впорався з керуванням і влетів у відбійник.

Від його машини відірвалося колесо і влучило в болід «Вілліямса» Джорджа Рассела. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Antonio Giovinazzi and George Russell walked away from this accident which ended their race⁣ ⁣ #F1 #Formula1 #BelgianGP #Motorsport

Публикация от FORMULA 1® (@f1) 30 Авг 2020 в 9:55 PDT

