У Mercedes 50-й дубль у Формулі-1 з моменту «гібридної ери», у решти команд — тільки 4 на всіх (видео)
Напередодні пройшов черговий етап у Формулі-1 — Гран-прі Бельгії.
На знаменитому автодромі Спа-Франкоршам в Арденнах буденну перемогу в гонці здобув 6-разовий і чинний чемпіон світу Льюїс Гамільтон на «мерседесі».
Лідер заліку випередив свого напарника по команді Валттері Боттаса і пілота «Ред Буллу» Макса Ферстаппена.
LAP 44/44: Car No. 44 👑#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/13xlTRbRi2
— Formula 1 (@F1) August 30, 2020
Зазначимо, що для команди німецького концерну переможний дубль у Спа став ву Формулі-1 ювілейним, п’ятдесятим з моменту старту «гібридної ери» 2014 року.
DRIVER STANDINGS: ROUND SEVEN 🏆A clear lead for @LewisHamilton — but close battles elsewhere in the top ten 👀#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/GhbJqiSIfl
— Formula 1 (@F1) August 30, 2020
Усі інші команди за цей період тільки чотири рази змогли здобути переможний дубль — тричі вдавалося пілотам Ferrari і один раз — Red Bull.
CONSTRUCTOR STANDINGS: ROUND SEVEN 🏆@MercedesAMGF1 extend their lead at the top of the pile@RenaultF1Team move closer to the top five after record points haul #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/Y8cQswpD54
— Formula 1 (@F1) August 30, 2020
Додамо, що гонка в Бельгії запам’ятається аварією пілота «Альфа Ромео» Антоніо Джовінацці, який не впорався з керуванням і влетів у відбійник.
Від його машини відірвалося колесо і влучило в болід «Вілліямса» Джорджа Рассела. Посмотреть эту публикацию в Instagram
Antonio Giovinazzi and George Russell walked away from this accident which ended their race #F1 #Formula1 #BelgianGP #Motorsport
По материалам: lb.ua