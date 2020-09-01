Перший пішов: «Севілья» оголосила про підписання гравця «Барселони»

Іван Ракітіч

Хорватський півзахисник «Барселони» Іван Ракітіч перебрався в «Севілью». Про це повідомляє прес-служба андалусійского клубу.

Сума трансферу склала 1,5 млн євро. Ще 9 млн «червоно-білі» виплатять у вигляді різних бонусів. Контракт 32-річного віце-чемпіона світу з новим клубом розрахований до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, що в «Барселону» хорват перейшов саме з «Севільї», кольори якої він захищав з 2011 по 2014 рік.

У «Барселоні» Іван завоював 13 трофеїв. У минулій кампанії в складі «блаугранас» він виходив на поле 42 рази, забивши один гол і зробивши п’ять ассистов.

Додамо, що Ракітіч став першим футболістом, який покинув «Барсу» в цю літню трансферну кампанію.

По материалам: lb.ua