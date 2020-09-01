Українки різнопланово стартували на US Open-2020

Сім українських тенісисток стартували на тенісних кортах «Флашинг-Медоус» у рамках другого в сезоні турніру «Великого шолома» — US Open.

Здійснила камбек і з перемоги стартувала на US Open Катерина Бондаренко. Українка програла американці Еллі Кік перший сет із рахунком 3:6, але потім змогла взяти два наступні — 6:3, 6:1.

Даяна Ястремська

Вдало провела матч першого кола і Даяна Ястремська. Суперницею українки була представниця Австралії Астра Шарма. Матч видався напруженим. У підсумку Даяна зламала опір суперниці в трьох сетах — 6:3, 6:7, 7:6.

Ще одна укаінка — Марта Костюк не залишила шансів росіянці Дарині Касаткиной. Поєдинок тривав 1 годину і 1 хвилину, за які Марта «винесла» росіянку — 6:1, 6:2.

Підтримала реноме українського тенісу також Катерина Козлова, яка впевнено обіграла американку Уїтні Осігве — 6:3, 7:5.

Нажаль Ангеліна Калініна (№145 WTA) на корті ім. Артура Еша зазнала поразки від представниці Чехії Кароліни Плішкової, яка займає третє місце в рейтингу WTA — 4:6, 0:6.

Ангеліна Калініна

Покинула турнір і Катарина Завацька, яка програла також в двох сетах Олені Рибакіної з Казахстану — 3:6, 0:6.

Катарина Завацька

Крім того, Леся Цуренко (№132 WTA) вирішила знятися з US Open. 31-річна тенісистка повинна була зіграти проти американки Медісон Бренгл. Проте, офіційний сайт турніру замінив спортсменку на Аріну Родіонову з Австралії.

Леся Цуренко

Додамо, що в парному розряді з наших гравців виступлять сестри Людмила і Надія Кіченок, які в першому колі зустрінуться з американо-бразильським тандемом Хейлі Картер-Луїза Стефані.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна прийняла рішення пропустити турнір в Нью-Йорку.

По материалам: lb.ua