«Манчестер Юнайтед» здійснив перше гучне придбання цього літа

Спорт
Игорь Матвиенко0
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"Манчестер Юнайтед" здійснив перше гучне придбання цього літа

Доні ван де Бек

«Манчестер Юнайтед» оголосив про підписання півзахисника «Аякса» і збірної Нідерландів Доні ван де Бека.

Контракт з талановитим 23-річним гравцем укладено на п’ять років з можливістю продовження ще на рік, інформує пресслужба «червоних дияволів».

Hi everyone, Hope you're well.Just announcing @Donny_Beek6.Regards, @ManUtd. pic.twitter.com/Exq6b2M5jy

— Manchester United (@ManUtd) September 2, 2020

Сума трансферу не розголошується, але раніше ЗМІ озвучували цифру 40 млн фунтів.

У минулому сезоні на рахунку Доні 37 матчів за «Аякс», в яких він забив 10 голів і віддав 11 ассистов.

По материалам: lb.ua


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