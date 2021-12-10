Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Федерации Украины по прыжкам в воду, во время турнира наши спортсмены сумели завоевать девять наград.

Таким образом, украинские спортсмены принесли нашей стране победу в зачете по количеству на турнире в Киеве. В общем, из девяти завоеванных медалей пять – золотых, три – серебряных, а также одна бронзовая.

Стоит отметить, что такой высокий результат сборная Украины продемонстрировала впервые в истории, заняв первое общекомандное место по количеству призовых мест.

В свою очередь руководитель Федерации по прыжкам в воду Лысов Игорь прокомментировал такой результат наших молодых спортсменов, заявив, что он гордится таким результатом. Также он высказал слова благодарности тренерам и спортсменам за то, что они смогли хорошо подготовиться к турниру.

Согласно его словам то, что Украина не уступила ни одному государству в мире. Это повод для большой гордости. Это является результатом большого труда.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Владимир Кличко не исключил возможности вернуться на боксерский ринг.

