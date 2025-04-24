Как информирует «НБН» со ссылкой на материал BoxingNews24/7, «чемпион в отпуске» по версии WBC в первой полусредней весовой категории Девин Хэйни прокомментировал грядущий поединок с экс-чемпионом Хосе Рамиресом, запланированным на 2 мая.

Исходя из слов Хейни, ему предстоит пройти новое испытание, и встретиться в ринге с Хосе Рамирес. Американец раскрыл свою главная цель в будущей схватке — выйти в ринг, остаться собой и наконец победить.

Подобное желание Девина объясняется просто — отпуск затянулся, и на момент боя пройдет уже год, как о не выходил в ринг, что является самой длинной паузой за всю карьеру чемпиона, и, — «вряд ли я когда-то еще буду иметь столь длительный перерыв». Хейни подчеркнул, что несколько взволнован, и возбужден, так как намерен эффектно «вернуться и показать свои умения».

Боксер резюмировал:

Неважно, насколько я готов, потому что 2 мая вы сами все увидите. Я могу говорить, что готов как никогда, или нет. Это не имеет значения. 2 мая весь мир увидит.

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