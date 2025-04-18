Как информирует «НБН» со ссылкой на источники The Ring Magazine, звезда YouTube и боксер-аматор Джейк Пол (11-1/7 КО), судя по всему, вскоре встретится в ринге с экс-чемпионом мира в средней весовой категории Хулио Сезаром Чавесом-младшим (54-6-1/34 КО).

Исходя из сведений, которыми располагают источники профильного издания, поединок должен состояться этим летом, и схватка пройдет в рамках тяжелой весовой категории.

Отметим, что 39-летний Хулио — сын мексиканского боксера Хулио Сесара Чавеса, и летом 2024 года смог победить бывшего бойца UFC Юраю Холла в «андеркарде» боя Джейк Пол vs. Майк Перри, что произошло впервые за трехлетний период. Фактически, новый оппонент Джейка Пола является аутсайдером.

Кроме того, на протяжении прошлого года, Чавес проходил курс лечения в реабилитационном центре города Лос-Анджелес после взятия под арест за хранение огнестрельного оружия.

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