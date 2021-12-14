Об этом пишет «НБН» ссылаясь на комментарий Петракова в эфире программы «Великий футбол».



Как отметил тренер, он говорит об Андрее Ярмоленко — игроке английского «Уест Хэма» и, конечно же, сборной Украины. Как отметил Петраков, 32-летний Ярмоленко очень хорошо играет и он хочет, чтобы этот футболист играл за «сине-желтых» как можно дольше:



«Я не собираюсь смотреть в его паспорт. Если он хорошо играет, то пусть играет хоть до сорокалетнего возраста. Ярмоленко нужен сборной, нужен команде. Он показывает отличный пример коллективу. Он и на поле хорошо играет, и в жизни достойный человек, он помогает молодым футболистам. Андрей Ярмоленко — это настоящий лидер нашей команды».



Петраков уверил, что не собирается обращать внимание на возраст Ярмоленко и будет вызвать его в национальную команду, пока тот будет показывать хороший уровень:



«Всё зависит только от самого Андрея», — подытожил тренер.

Напомним, ранее мы писали, что Ярмоленко озвучил главную цель сборной Украины.