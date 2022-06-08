Как информирует «НБН» со ссылкой на ua-football, Миколенко заявил следующее:

«Мы восстанавливались после перелета. Потом провели тренировочный матч. Ведь впереди нас ожидает игра. Мы приступаем к Лиге наций. Мы уже забыли о последнем матче. Нам нужно идти дальше. В настоящее время перед нами стоит задача. Это выход в Лигу А, потому что мы не по праву вылетели в Лигу В. Мое мнение следующее: мы должны оставаться в высшем дивизионе. Теперь пред нами стоит задача – вернуться».

При этом он добавил, что в Дублине, где будет проведена игра, весьма классный стадион. Он также выразил надежду на то, что на игру придут поддержать сборную Украины болельщики, да так, чтобы арена была полной.

«Я не встречался ни одного разу со сборной Ирландии. Для меня эта встреча будет премьерной. С Северной Ирландией мы играли, но не с Ирландией. Теория уже была, нам представили команду, мы готовимся. Будет бой!».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что известный коментатор Вацко прокомментировал информацию о возможной отставке Петракова.