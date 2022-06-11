Как информирует «НБН», одиннадцатого июня национальная сборная по футболу в рамках третьего тура Лиги наций провела встречу со сборной Армении. Матч проходил в польском городе Лодзи на стадионе ЛКС. Как минимум на две ближайшие игры это поле будет для нас в качестве домашнего.

Известно, что за 90 минут игры футболисты сборной Украины успели заколотить в ворота соперника три мяча. Первый гол за национальную сборную на 61-й минуте игры забил Руслан Малиновский.

Второй мяч в ворота сборной Армении забил Александр Караваев. Это произошло на 77-й минуте матча.

Решающий гол в матче в ворота соперника на 84-й минуте забил игрок сборной Украины по футболу, выступающий за английский «Эвертон», Виталий Миколенко. Это дебютный мяч спортсмена в выступлениях за национальную команду.

Напомним, ранее Виталий Миколенко озвучил задачу сборной Украины в Лиге наций.