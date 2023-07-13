О том, что совместно с «горняками» начали тренировки лишь Дмитрий Крыськив, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Даниил Сикан и Богдан Вьюнник, но по малоизвестным причинам отсутствуют Анатолий Трубин, Георгий Судаков и Алексей Кащук, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную тематическим изданием «СпортАрена».

Стоит отметить, что подобное игнорирование сборов национальной молодежной сборной Украины, может объясниться тем, что недавно «Шахтер» провел 1-й контрольный матч на сборах в Нидерландах, в соответствии с запланированной подготовкой к новому сезону — «горняки» добились ничьей с АЗ, — со счетом 3:3.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Лионель Месси высказался о завершении карьеры в сборной Аргентины.