Как информирует «НБН» со ссылкой на Goodison News, Фабрицио Романо, инсайдер из Италии, проинформировал, что английскому клубу «Эвертон» удалось уладить все моменты, чтобы контракт с украинцем был подписан.

Цитата из сообщения инсайдера:

«Эта сделка уже завершена». Согласно его информации, теперь осталось сделать только то, что объявить о переходе.

Насколько известно, уже давно ходили слухи о том, что английский «Эвертон» хочет приобрести у киевского «Динамо» защитника Миколенко. Более того, озвучивалась даже сумма сделки. Отмечалось, что за футболиста клуб Суркиса должен получить двадцать три миллиона евро.

Напомним, ранее мы уже писали о завершении футбольной карьеры Марлоса в донецком «Шахтере». В частности, его супруга опубликовала фотографию, как футболист покидает Украину.