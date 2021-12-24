Как информирует «НБН» со ссылкой на ютуб-канал Тайк Майсон, по мнению американского специалиста, Кличко может стать мировым чемпионом.

«Может быть такое, что Владимир что-то скрывает», — отметил известный тренер.

По словам Башира, он сделал вывод, что наш соотечественник находится в превосходной форме, ведь он не один раз видел его на тренировках.

Джеймс Али Башир заявил:

«Кличко действительно может вернуться. Я сейчас о том, что он в отличной форме, как и прежде. Я видел, как он на олимпийской базе тренировался. Четыре раза мне удавалось видеть его. И он, как и раньше, хорош».

Помимо прочего, американский коуч вспомнил, как спросил у Кличко-младшего, почему он находится в такой хорошей форме? На это украинский спортсмен ответил, что это не его дело.

Напоследок тренер констатировал, что украинский боксер может что-то скрывать. И не исключено, что он может вновь выйти на ринг, чтобы сражаться в мире бокса

«Он имеет отличную форму. Думаю, он может вернуться. Полагаю, он может быть мировым чемпионом. У него есть и опыт, и сила для этого».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что сам Владимир Кличко не исключает вероятности возвращения на ринг.