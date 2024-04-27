О том, как «Цыганский король» не прекращает совершенствовать свои физические характеристики перед долгожданным, и, видимо вызывающим опасения, поединком с Алексндром Усиком, пишет «НБН», ссылаясь на лаконичный видеоматериал, размещенный в категории Reels в официальном Instagram-аккаунте чемпиона WBC в «хевивейте» Тайсона Фьюри.

В частности, британец показал, как смог изменить собственное тело, благодаря интенсивным спаррингам в тренировочном лагере — на кадрах видеоролика, относительно стройный и несколько подтянутый 35-летний боксер демонстрирует поток энергии в ринге. Кроме того, данный «спектакль» был и подписан соответствующе:

Сегодня три недели [до схватки]. Ребята, хотел бы, чтобы бой был сегодня вечером.

Следует отметить, что абсолютно иначе Фьюри выглядел перед «дракой» с Владимиром Кличко, судя по всему, понадеявшись на «жировой бронежилет», и, в итоге, победил.

Фото — instagram.com/hennessysports

Ранее мы писали о том, что Уайлдер назвал своего следующего потенциального соперника, сравнив характеристики Фьюри и Усика.