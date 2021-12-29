Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Команда № 1«.
Так, в этом году звание лучшего игрока УПЛ удостоился игрок днепропетровской команды «Днепр-1» — Артем Довбик.
В голосовании Довбик получил 245 баллов. В ТОП-10 лучших игроков украинского чемпионата также попали:
- Артем Довбик (Днепр-1) — 245 баллов
- Виктор Циганков (Динамо) — 178 баллов
- Николай Шапаренко (Динамо) — 173 балла
- Виталий Буяльский (Динамо) — 161 балл
- Оливье Тилль (Ворскла) — 111 баллов
- Николай Матвиенко (Шахтар) — 63 балла
- Дмитрий Ризнык (Ворскла) — 63 балла
- Алан Патрик (Шахтар) — 40 баллов
- Илья Забарный (Динамо) — 37 баллов
- Александр Пихалёнок (Дніпро-1) — 27 баллов
Напомним, ранее мы писали, что тренер украинской сборной назвал лидера национальной команды.
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