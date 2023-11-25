О том, что завершилась первая часть сезона «Первой Лиги», итоги которой позволили наконец определиться с участниками чемпионской группы — только эти команды смогут посоревноваться за попадание в отечественную «Премьер-Лигу», пишет «НБН», ссылаясь на инфографику профильного портала Flashscore.

В частности, в «чемпионской группе» оказались команды «Карпат», «Эпицентра», «Агробизнеса», «Нивы Бузовой», «Прикарпатья», «Ингульца», «Левого берега», «Мариуполя», «Виктории» и «СК Полтавы». При этом, «выживать» придется «Буковине», «Подолью», «Ниве-Тернополь», «Металлисту», «Хусту», «Металлургу-З», «Горняку-Спорт», «Кремню», «Чернигову» и «Диназу-Вышгород».

Отметим, что в «Украинскую Премьер-Лигу» (УПЛ) сможет выйти лишь состав команд, занявших 1−2 места в «чемпионской группе», а за 3−4 места разрешат играть переходные матчи с командами, оставшихся на 13−14 позициях в УПЛ.

Ранее мы писали о том, какая восходящая «звезда» донецкого «Шахтера» вызывает особый интерес у гранд-клубов Великобритании и Европы.