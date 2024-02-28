О том, что нападающий вышеуказанного столичного футбольного клуба Владислав Ванат, а также его тренер Александр Шовковский, стали лучшими игроком и тренером в рамках недавно завершившегося тура «Украинской Премьер-Лиги», пишет «НБН», ссылаясь на результаты голосования, обнародованные на официальной странице УПЛ.

Как стало известно, в результате опроса, проведенного среди журналистов, болельщиков и партнеров «Украинской Премьер-Лиги» (УПЛ), форвард Ванат набрал 72 процентов голосов в соцсети Instagram и 50 процентов после заполнения GoogleForm (1 711 плюс 244 равно 1 955). Аналогичных, впечатляющих итогов, удостоился гуру киевлян Шовковский — 40 процентов голосов в Instagram и 23 процента в GoogleForm (1 547 плюс 116 равно 1 663).

Фото — upl.ua

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