Как информирует «НБН» со ссылкой на сайт Шахтера, победитель был определен благодаря голосованию в социальной сети «Инстаграм».

До финальной стадии голосования, из выбранных шестнадцати голов дошли точный, пушечный удар Алана Патрика в ворота столичного ФК, а также голевой удар молодого бомбардира «горняков» U-19 Даниила Гончарука в матче Юношеской лиги УЕФА в ворота «Шерифа».

С весьма незначительным преимуществом, победу таки одержал гол Алана Патрика. Он набрал 478 голосов болельщиков. А молодой Гончарук получил всего на 23 голоса меньше – 455.

Примечательно, что Патрик является уже двукратным победителем «Battle голов». В 2020-м году бразилец оформил красивый мяч в ворота «Бенфики». В результате фанаты также оценили этот мяч, как лучший в году.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Мирон Маркевич прокомментировал игру сборной Украины после прихода Александра Петракова.