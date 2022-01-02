Как информирует «НБН», на официальной странице в социальной сети «Твиттер» футбольного клуба «Эвертон» появилась информация о том, что перед началом футбольного матча с «Брайтон» Николенко был представлен фанатам клуба, за который перешел играть.

Также известно, что против «Брайтона» Виталий Николенко не смог сыграть. Он только вышел на поле перед самим поединком, чтобы поздороваться с болельщиками своей новой команды.

Экс-игрок столичного футбольного клуба явился в футболке «Эвертона» перед фанатами Гудисон Парк. На шее украинца при этом был клубный шарф.

Стоит отметить, что нашего соотечественника весьма тепло встретили болельщики.

Напомним, ранее мы уже писали о том, за какую сумму «Эвертон» купил Виталия Миколенко у киевского «Динамо», а также какую зарплату украинец будет получать в Англии.