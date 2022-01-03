Как информирует «НБН» со ссылкой на ПСЖ, во французском футбольном клубе коронавирусной инфекцией заболел один из лидеров команды, экс-капитан ФК «Барселонаа» и игрок сборной Аргентины, неоднократный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.

Согласно обнародованной информации, во французской команде была зафиксирована вспышка COVID-19. Среди заболевших игроков оказались сразу четыре футболиста, в том числе и Лионель Месси.

После положительных тестов на инфекцию коронавируса COVID-19, все игроки футбольного клуба были отправлены на самоизоляцию. Сейчас они соблюдают все правила карантина.

Кроме Лионеля Месси на самоизоляцию также ушли Juan Bernat Velasco, Sergio Rico и Nathan Bitumazala.

Примечательно, что все вышеперечисленные спортсмены на фоне болезни пропустят ближайший поединок против «Ванны» в рамках 1/6 финала Кубка Франции, который состоится третьего января в 22 часа 10 минут.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что положительный тест на коронавирус сдал украинец, главный тренер «Дженои» Андрей Шевченко.