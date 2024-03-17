О том, что журналист Роб Харрис, работающий на профильное издание Sky Sports, неожиданно приоткрыл огромный размер заработной платы президента ФИФА Джианни Инфантино, пишет «НБН».

В соответствии с информацией Харриса, несменному 53-летнему главе ФИФА, в особенности, после его нескольких переизбраний (в 2019-м году — второй срок, с марта 2023-го года — третий срок) на пост высшего функционера данной структуры, стали начислять гораздо больше.

В частности, «оклад» Инфантино в 1,99 млн евро, недавно заметно повысили — сразу на 33 процента, то есть гонорар спортивного чиновника достиг размера в 2,69 млн евро. Кроме того, ФИФА гарантирует и начисление «бонусных» сумм за женский «Чемпионат мира», — еще не менее 1,93 млн евро. Таким образом, общее денежное «поощрение» Инфантино составило не много, и не мало, а 4,21 млн евро.

Ранее мы писали о том, что в УЕФА показывали результаты жеребьевки к четверти финала и полуфиналу «Лиги Конференций 23-24».