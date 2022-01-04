Информацию передает «НБН», ссылаясь на Кorrespondent.net.

В десятке самых богатых представителей мирового бокса всех времен оказался и знаменитый украинский боксер Владимир Кличко, который за всю свою карьеру на ринге заработал 58 миллионов фунтов стерлингов. Этот результат позволил Кличко-младшему занять 10-е место в мировом рейтинге.

По данным издания «Manchester Evening News», самые большие гонорары Владимир Кличко получил за последние поединки с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Первое место в этом рейтинге принадлежит Флойду Мейвезеру, который с результатом в 400 миллионов фунтов намного опередил всех других коллег по рингу.

Далее места распределись таким образом:

— Джордж Форман занял второе место (222 млн фунов);

— Мэнни Пакьяо – 3 место (163 млн фунтов);

— Оскар Де Ла Хойя – 4 место (148 млн);

— Сауль Альварес – 5 место (105 млн);

— Леннокс Льюис – 6 место (103 млн);

— Тайсон Фьюри – 7 место (100 млн);

— Шугар Рэй Леонард – 8 место (88 млн);

— Энтони Джошуа – место (60 млн фунтов).

Ранее сообщалось, что известный американский актер, сценарист и режиссер Сильвестр Сталлоне станет режиссером новой киноленты, посвященной украинским боксерам братьям Кличко.