Как информирует «НБН» со ссылкой на Sport.ua, в пресс-службе «Дженоа» подтвердили информацию об этом.

Как известно, специалист из Украины возглавил футбольный клуб Италии седьмого ноября. С тех пор команда под его руководством выиграла только один матч в Кубке страны. Еще три матча «Дженоа» провела в ничью, а семь поединков оказались проигрышными.

Во время последнего проигрышного матча итальянская «Дженоа» проиграла бывшему клубу Андрея Шевченко «Милану» со счетом 1:3.

Как известно, незадолго до отставки Андрей Шевченко прокомментировал свое вероятное увольнение с поста главного тренера «Дженои». В частности, он заявлял, что является еще достаточно молодым, так как ему всего 45 лет, и он делает свою работу, а клуб должен сам озвучить свое решение.