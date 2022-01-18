Информацию передает «НБН», ссылаясь на Кorrespondent.net.

Выступая на церемонии вручения приза португальский форвард признался, что эта награда была его давней мечтой и заявил о своем желании еще лет 5 выступать за свою команду.

«Получение специальной награды ФИФА – огромная честь и привилегия. Тот факт, что столь авторитетная организация признала меня лучшим бомбардиром в истории соревнований под эгидой ФИФА, является для меня вершиной индивидуальных достижений ради моей любимой страны», — заявил Роналду.

Футболист также отметил, что эта награда станет для него дополнительным стимулом и мотивацией для достижения еще больших вершин в футболе как в выступлениях за свою национальную сборную, так и в играх за «Манчестер Юнайтед».

Также Роналду поблагодарил всех игроков других сборных, с кем ему приходилось встречаться

«Ваш талант, ваш профессионализм и ваше мастерство всегда помогали мне становиться лучше. Спасибо!», – сказал он.

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