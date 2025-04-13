Как информирует «НБН» со ссылкой на инсайдерские сведения, обнародованные в официальном X-аккаунте спортивного журналиста Fabrizio Romano, полузащитнику «Манчестер-Сити» Кевину Де Брюйне, пока еще не удалось определиться с перспективами своего будущего.

Исходя из слов Де Брюйне, он пока не осознает в целом, что произойдет далее. Однако, если руководство какой-либо топ-команды обратится к нему, и сможет убедить в существовании хорошего спортивного проекта, он выслушает предложение, поскольку обожает футбол и любит этот вид спорта.

Впрочем, 33-летний бельгиец не уверен, что готов присоединиться к другому клубу АПЛ («Английской Премьер-Лиги»), так как уже принято решение уйти из данной сферы, и потому:

…Нужно поговорить с ними [функционерами], а потом я увижу, какая команда хочет меня. Поэтому я не знаю. Я понятия не имею.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Таловеров рассказывал, когда планирует вернуться «в игру» после восстановления.