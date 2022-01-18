В это же время, как пишет «НБН» со ссылкой на Sky Sports, Александр Красюк, являющийся промоутером украинского чемпиона-супертяжа Александра Усика, сообщил некоторые детали об организации повторного поединка между боксерами.

В частности, Красюк сообщил, что уже в самом ближайшем времени появится информация относительно следующего поединка между Усиком и Джошуа.

Цитата из сообщения промоутера украинца:

«В настоящее время проходит множество событий. И уже очень скоро мы раскроем все подробности. Для нас основным вариантом является бой с Энтони Джошуа».

Примечательно, что в проведении боя с Александром Усиком заинтересован не только Эй Джей, но и его земляк Тайсон Фьюри. Более того, Цыганский король не так давно обрушился с критикой в адрес украинца, назвав его маленьким стероидным боксером. Тогда на защиту нашего соотечественника встал Владимир Кличко.