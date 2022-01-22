Как информирует «НБН» со ссылкой на твиттер «Эвертона», поединок между командами будет первым для нового тренера «ирисок».

Несмотря на то, что аудитория «Эвертона» в Украине весьма выросла после трансфера Виталия Миколенко, новый наставник «ирисок» все же не включил в состав нашего соотечественника на сегодняшний матч. А потому можно сделать выводы, что большого внимания к этой игре со стороны Украины не будет.

Также известно, что Виталия Миколенко не было на первой тренировке нового тренера «Эвертона». Хотя на матч против «львов» украинец прибыл вместе со всей своей командой.

Не так давно уже сообщалось, что английский футбольный клуб «Эвертон» начал продавать футболки с фамилией украинского футболиста Виталия Миколенко.