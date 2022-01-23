Как информирует «НБН» со ссылкой на телеграм-канал vZbirna, Андрей Шевченко может возглавить польскую национальную команду перед матчем плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 против российской команды.

Касательно заработной платы украинского тренера, то якобы ему готовы платить 2 миллиона и пятьсот тысяч евро.

Данные относительно того, что Андрей Шевченко возглавит польскую сборную, появились в телеграмм-канале экс-пресс-аташе нашего соотечественника Николая Василькова. Отмечается, что 45-летний Андрей Шевченко вместе с футбольным союзом Польши согласовали все детали контракта.

Также в сообщении отмечается:

«Андрей Шевченко будет получать за год 2,5 миллиона в европейской валюте. Часть денег из этой суммы будет выплачивать футбольный союз Польши, а все остальное – спонсоры».

Согласно данным источника, для подписания контракта между Шевченко и сборной Польши, осталось только решить некоторые детали по соглашению с итальянским ФК «Дженоа».