Как информирует «НБН» со ссылкой на BurBuzz, также стал известен клуб, который готов не просто принять в свой состав украинца, но и гарантировать ему место в старте.

Примечательно, что несмотря на то, что уже этим летом Коноплянка мог бы бесплатно сменить футбольный клуб, по окончанию контракта с ФК «Шахтер», футболист таки решил расторгнуть соглашение с «горняками» уже в ближайшие дни. Кстати, как пишут СМИ, в «Шахтере» Евгений получает зарплату в размере 1 миллиона и 700 тысяч гривен.

Также в прессе есть информация о том, что Евгений Коноплянка может перейти или в турецкую Суперлигу, или же в австрийскую Бундеслигу. Причем в Австрии футбольный клуб «ЛАСК» готов гарантировать нашему соотечественнику место в стартовом составе, что наиболее важно для Коноплянки.

Также сообщалось о вероятном трансфере еще одного украинского футболиста Александра Зинченко, который выступает за «Манчестер Сити» в испанский «Бетис». Однако данный переход пока что невозможен.