Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы компании Top Rank в интервью YouTube-каналу FightHype.com, боксерский поединок, которого с нетерпением ожидают любители бокса, реванш между Усиком и Эй Джеем, будет проведен в июне месяце 2022-го.

Кроме того промоутер Боб Арум добавил, что он убежден в том, что победитель реванша проведет бой с еще одним британским спортсменом, известным как Цыганский король, Тайсоном Фьюри.

Не так давно в средствах массовой информации ходили слухи о том, что британец Джошуа может отказаться от поединка с Усиком, выбрав вместо боя денежный гонорар. Однако, как видим, такая информация не подтвердилась.

Еще одной из причин, по которой реванш мог быть сорван, являлся британец Тайсон Фьюри.