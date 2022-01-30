Знаменитый баскетболист сделал достаточно резкое политическое заявление о Владимире Путине и Си Цзиньпине. Спортсмен убежден, что лидеры этих государств представляют угрозу для мирового сообщества, намереваясь разрушить демократию и принести коммунизм во все страны, информирует «НБН».

На своей странице в Twitter Кантер Фридом написал, что опасность, которую представляют «двое сумасшедших», главы РФ и КНР, сравнима с угрозой глобального потепления для планеты. Баскетболист призвал оказать поддержку Тайваню и Украинскому государству.

Напомним, что политически активный спортсмен в ноябре 2021 года официально поменял фамилию: теперь в его документах написано Фридом, что в переводе с английского языка означает «свобода».

Отметим, что несколько лет назад игрок итальянского ФК показал фигуре Путина неприличный жест. Леван Мчедлидзе угодил в скандал после провокационного снимка с «главой Кремля».