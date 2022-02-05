Как информирует «НБН» со ссылкой на FanDay, бомбардир сборной Украины Ярмоленко играл в этом матче все 120 минут времени.

Известно, что еще на девяностой минуте команда нашего земляка проигрывала со счетом 0:1. Но на последних мгновениях основного времени неожиданно активизировался одноклубник украинца Райс. Хавбек протащил мяч в штрафную площадку соперников и изо всех сил пробил в верхний угол ворот, сравняв, таким образом, счет в игре.

Что интересно, фанаты заметили, что находящийся в тот момент в штрафной Андрей Ярмоленко, который, вероятно, ожидал пас от Райса, даже после забитого гола якобы не праздновал этот момент. Конечно же, это весьма возмутило болельщиков «Вэст Хэм».

Rice. Rice. Baby 🥶



Came for the goal 🤝 Stayed for the celebration 🕺@_DeclanRice #EmiratesFACup pic.twitter.com/Tt1CuQrrX9 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 5, 2022

В итоге один из фанатов под ником @BenDurrant прокомментировал произошедший эпизод в социальных сетях следующим образом:

«Вы только на Ярмоленко гляньте. Ведь ему абсолютно наплевать. Он только то и делает, что пожимает своими плечами. Срочно его выгоните из команды, черт возьми».

Еще у одного нашего соотечественника, Евгения Коноплянки, недавно сорвался трансфер в один из австрийских футбольных клубов. Ранее мы сообщали о причинах.