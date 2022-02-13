Как информирует «НБН» со ссылкой на Frank Warren’s Queensberry Promotions, Цыганский король всячески продолжает словами «штурмовать» еще одного британца Эй Джея. По мнению Фьюри, реванш против Усика поставит «крест» на карьере Джошуа.Это будет последний гвоздь «в крышку его гроба» – Фьюри спрогнозировал результат реванша между Усиком и Джошуа

В частности, Фьюри высказал слова уверенности в том, что в ходе повторного поединка британец Джошуа потерпит урон от украинца.

Дословно из заявления Фьюри:

«Ранее Эй Джей был успешным боксером. Однако сейчас он оказался реально ниже плинтуса. Он танцует под чужую дудку. Когда ты теряешь поддержку болельщиков, то такое случается. Также он потерял свое влияние, титулы… Полагаю, что сейчас уровень уверенности Джошуа находится на весьма низком уровне. Он сейчас весьма уязвим. Полагаю, что если он в очередной раз будет противостоять Усику, то это станет для него последним гвоздем в крышку его же гроба».

Также ранее уже сообщалось о том, что еще один наш соотечественник Василий Ломаченко может провести бой с Камбососом. По крайней мере шансы украинца на этот поединок увеличились.