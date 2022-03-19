Несмотря на полномасштабное вторжение России, Украине удалось максимально использовать квоту в этой дисциплине, сообщает «НБН» со ссылкой на Суспільне. На соревнования прибыли бронзовый призер Олимпиады-2020 Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которая в Токио заняла четвертое место.

Украинские прыгуньи перед стартом турнира были среди претенденток на подиум, однако не имели достаточно тренировочной практики из-за военных действий. И имели немало конкуренток, которые должны были навязать им борьбу: в Белград прибыли австралийка Элеанор Паттерсон, представительница Узбекистана Сафина Садуллаева, черногорка Мария Вукович.

Первой из украинок выступления начала Ирина Геращенко, взяв с первой попытки высоту 1.84 метра, а после этого и 1.88 м. Первый прыжок успешно выполнила и Ярослава Магучих, которая последней среди всех участниц начала выступления.

Высоту 1.92 метра взяли семь спортсменок: помимо заявленных фавориток, это удалось итальянке Елене Валлортигари, а также представительнице Казахстана Надежде Дубовицкой. При этом Магучих смогла сделать это со второй попытки – Геращенко же продолжила брать высоту с первого же прыжка.

А вот после планки в 1.95 метра сформировалась четверка претенденток на награды. Геращенко не использовала ни одной попытки, в то время как Магучих взяла ее с первой. Для Геращенко выступление на чемпионате мира закончилось с пятым результатом.

Важный шаг для победы Магучих сделала на высоте 1.98 метра, взяв ее с первой попытки. Этим результатом она уже обновила рекорд сезона. Но продолжила идти второй: Дубовицкая продолжила брать высоту с первой попытки.

Магучих обеспечила себе медаль после того, как Вукович не использовала ни одной попытки на высоте 1.98 метра. Так что определить порядок медалисток могла планка 2.00 метра.

2.00 метра со второй попытки взяла Паттерсон, в то время как Магучих смогла это сделать с последней попытки. Дубовицкая выбыла из борьбы за «золото».

А вот на высоте 2.02 метра Магучих опередила Паттерсон! Украинка взяла ее с первой попытки. Австралийка перенесла высоту на 2.04 метра после неиспользованной первой, но даже это ей не помогло опередить украинку. Именно Магучих стала чемпионкой мира в помещении.

Медалистки женских прыжков в высоту:

Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 метра

Элеанор Паттерсон (Австралия) – 2,00 метра

Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,98 метров

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Ярослава Магучих проиграла российской спортсменке Ласицкене в финале Бриллиантовой лиги