О том, что указанное регулярное предоставление помощи Украине может стать «ключом к восстановлению мира» в Европе, пишет «НБН», ссылаясь на заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца, опубликованное в Reuters.

По словам Шольца, война РФ против Украины завершится лишь в тот момент, когда кремлевский тиран Владимир Путин примет неизбежное решение о выведении войск с территории чужой страны. В частности, президент государства-террориста придет к подобному решению только тогда, когда осознает, что не в состоянии выиграть эту войну на поле боя.

Федеральный канцлер Германии добавил, что Берлин будет поддерживать Киев до тех пор, пока это будет необходимо, одновременно акцентировав на необходимости усиления военно-промышленного комплекса ЕС:

Поэтому мы больше инвестируем и в собственную безопасность, и в оборону вместе, как европейцы, чтобы никто не решился напасть на нас.

Ранее мы писали о том, что в Раде объясняли, почему Шольц до сих пор не решился на передачу TAURUS Украине.