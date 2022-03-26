Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Инстаграм Усика

На этой неделе Усику согласовали участие в бою с экс-чемпионом Энтони Джошуа. После этого украинец заявил, что предстоящим боем он поможет Украине больше, чем если будет защищать свою страну с оружием в руках.

Город, с которого Усик записал видеообращение, он не указал в локации к посту. Вероятно, он уже не в Украине – судя по надписи на баннере на английском языке на здании за ним.

Я решил начать подготовку к матчу реваншу с Энтони Джошуа. Таким образом я лучше помогу своей стране, чем бегая по Киеву или стоя с автоматом в Теробороне. Все будет слава Богу, и все будет Украина!

— заявил украинский боксер.

Напомним, что ранее украинский боксер Василий Ломаченко отказался от поединка с Джорджем Камбососом-младшим, анонсированным перед войной, чтобы остаться в Украине и защищать родину.