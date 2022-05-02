Как информирует «НБН» со ссылкой на ФК Шахтер, бывший капитан футбольного клуба заявил, что украинцы выстоят, а также построят героический город.

Спортсмен добавил, что люди, которые находятся на «Азовстали», являются отважными героями. Кроме того он добавил, что «горняки» посвятили собственный матч против «Хайдука» жителям Мариуполя.

Дословно из заявления Дарио Срны:

«Прежде всего, я хотел бы обратиться ко всем людям, которые сегодня остаются на «Азовстали». Они все великие герои. Они защищают нашу Родину, держат непадающую стену. Мы убеждены, что она не упадет».

При этом экс-капитан «Шахтера» добавил:

«Нам хорошо известно, что завод, он принадлежит президенту нашего клуба Ринату Ахметову, однако для него человеческая жизнь важнее всего». Мы надеемся, что это все скоро закончится. Надеемся, что люди выйдут из «Азовстали» и они будут продолжать жить нормальной жизнью, ведь они заслуживают этого».

Как известно, сборная Украины по футболу проведет свой первый матч с начала широкомасштабного наступления войск России в Украину.