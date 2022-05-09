С момента начала полномасштабной агрессии России против Украинского государства весь цивилизованный мир встал на сторону Киева. Нашей стране всячески помогает Европа и Соединенные Штаты Америки, а также другие западные партнеры Украины. Более того, мир спорта также на нашей стороне. В частности, Международный паралимпийский комитет вскоре может принять новые санкции в отношении государства-оккупанта.

Как информирует «НБН» со ссылкой на Inside the Games, Международный паралимпийский комитет собирается ввести новые санкции в отношении России и Республики Беларусь, которая является главным союзником Кремля в преступных действиях против украинского народа.

Так, стало известно, что Международный паралимпийский комитет рассмотрит возможность лишения членства паралимпийских комитетов России и Республики Беларусь из-за войны на территории Украины.

Согласно сообщению СМИ, президент IPC Эндрю Парсонс планирует созвать Внеочередную Генеральную Ассамблею в ноябре 2022 года. На этом мероприятии будут рассмотрены дальнейшие шаги в отношении РФ и РБ.

Отмечается, что члены Международного паралимпийского комитета будут голосовать за то, чтобы приостановить, или прекратить членство России и Беларуси. Причем, в IPC решительно настроены по этому поводу.

Дословно из заявления Парсонса:

«На мой взгляд, существует непосредственная связь между реакцией международного спортивного сообщества и тем, что в настоящее время происходит на территории Украинского государства».

Глава Международного паралимпийского комитета также считает, что все зависит от того, как именно будут развиваться события в войне России против Украины. Но, несмотря на это, он имеет большие сомнения по тому поводу, что белорусские и российские параспортсмены смогут в ближайшее время вернуться в международные соревнования.

Как известно, ранее российские футбольные клубы были отстранены от международных соревнований. Такое решение УЕФА прокомментировал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.